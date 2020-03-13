Kardeş Escobar'dan bir şüpheli hareket daha: Şimdi de Escobar Fold 2'nin videolarını sildi!

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, geçtiğimiz hafta Marques Brownlee'den ders niteliğinde bir video ile cevabını almıştı. Marques Brownlee, videosunda Escobar Fold 2'nin kaplamasını sökmüş ve kaplamanın altından Samsung logosu çıkmıştı. Yani Escobar Fold 2, Samsung Galaxy Fold'un ta kendisiydi. Bunun üzerine herkes Roberto Escobar'dan durum hakkında tatmin edici bir açıklama beklerken, o çok farklı bir hamle yaptı.

ROBERTO ESCOBAR ESCOBAR FOLD 2'NİN VİDEOLARINI SİLDİ

Roberto Escobar, Escobar Inc.'nin resmi YouTube hesabında bulunan yüksek bütçeli 12 reklam videosunu kaldırdı. Şu anda Escobar Inc.'ın resmi YouTube hesabına girildiğinde bu videoların bulunduğu oynatma listesindeki hiçbir video oynatılamıyor. Escobar'ın neden bir açıklama yapmak yerine böyle bir harekete imza attığı ise meçhul. Fakat tahminler var.

PABLO ESCOBAR'IN KARDEŞİ SUÇUNU KABUL MU ETTİ?

Tahminlere göre Roberto Escobar, suçunu kabul etti ve bu yüzden katlanabilir akıllı telefonun herhangi bir pazarlama aracına ihtiyacı olmadığını düşünen Escobar, reklam videolarını sildi. Dediğimiz gibi bu sadece bir tahmin. Önümüzdeki dönemde Escobar sessizliğini bozacaktır. Ancak sessizliği Samsung'un Escobar'a açacağı bir kopyalama davasının da bozması muhtemel.

