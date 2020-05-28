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  4. Kardeş Escobar durmuyor: Şimdi de uygun fiyatlı Escobar Gold 11 Pro'yu tanıttı!

Kardeş Escobar durmuyor: Şimdi de uygun fiyatlı Escobar Gold 11 Pro'yu tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 17:54 | Son Güncelleme

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, Apple'a açtığı 2,6 milyar dolarlık davanın ardından Apple adıyla tekrar gündeme geldi. Fakat kardeş Escobar'ın bu kez gündeme gelme sebebi Apple'a açtığı bir dava değil, Escobar Gold 11 Pro oldu.

Kardeş Escobar durmuyor: Şimdi de uygun fiyatlı Escobar Gold 11 Pro'yu tanıttı!

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar... Pablo Escobar'ın aksine teknolojiye yönelmeyi seçen Roberto Escobar, bizleri oldukça büyük hayal kırıklığına uğrattı. Zira, kardeş Escobar'ın ürettiği katlanabilir akıllı telefon Escobar Fold 2'nin, üzeri kaplanmış Samsung Galaxy Fold olduğu anlaşıldı. Bunun ortaya çıkmasıyla birlikte insanların güvenini sarsan Roberto Escobar, geçtiğimiz gün Apple'a açtığı 2,6 milyar dolarlık dava ile tabiri caizse 'ben buradayım' dedi. Roberto Escobar, Apple'a açtığı dava ile şirketi, insanları yanıltmakla ve ifşa etmekle suçladı. Ancak kardeş Escobar'ın bugün yaptığı bir hareket, herkese 'bu çelişki neden' dedirtti.

İPHONE 11 PRO'YU ALTINLA KAPLADI

Roberto Escobar, dün 2,6 milyarlık devasa bir dava açtığı Apple'ın iPhone 11 Pro'sunu ele aldı. iPhone 11 Pro'yu altın ile kaplayan Escobar, altın kaplamalı iPhone 11 Pro'yu Escobar Gold 11 Pro adıyla resmi sitesi üzerinden satışa sundu. Üstelik, Roberto Escobar Escobar Gold 11 Pro'yu iPhone 11 Pro'dan dahi ucuz bir fiyat ile satışa çıkarttı. Normalde 999 dolardan satışta bulunan iPhone 11 Pro, Escobar Gold 11 Pro adıyla sadece 499 dolardan Escobar Inc. resmi sitesi üzerinden satılmaya başlandı. Üstelik 24 ayar altın kaplaması olmasına rağmen.

Escobar Gold 11 Pro-1

İOS'U SUÇLADI, İOS TELEFON SATIŞA SUNDU

Escobar'ın bu çelişkili hareketleri herkesi şaşırttı. iOS işletim sistemini güvenlik açıklarıyla suçlayan Escobar, Escobar Gold 11 Pro ile içinde iOS işletim sistemi bulunan bir telefonu satışa çıkartmış oldu. Escobar'ın neden böyle bir karar aldığını bilemesek de, yaşanan çelişkiyi İsviçreli bilim adamları bile açıklamayamaz gibi geliyor.

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