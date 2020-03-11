Kardeş Escobar hepimizi kandırdı: Katlanabilir telefon Escobar Fold 2 tamamen yalanmış!

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın bir mottosu vardı; O da en iyi katlanabilir akıllı telefonu en uygun fiyatla sunmak ve bu sayede Apple'ı geçebilmek. Roberto Escobar tüm açıklamalarını bu yönde yaptı ve bu motto ile ilk katlanabilir akıllı telefonu Escobar Fold 1'i satışa sundu. Fold 1'in satışa çıkmasından çok kısa bir süre sonra ise Escobar'ın sahibi olduğu Escobar Inc. Escobar Fold 2'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Escobar Fold 2'nin tanıtımı için ünlü isimlere hatta ünlü YouTuber'lara katlanabilir akıllı telefonun bir örneğini gönderen şirket, bu kez tanıtım yapayım derken tüm gerçekleri açık etti.

ESCOBAR FOLD 2'NİN ALTINDAN BAŞKA TELEFON ÇIKTI

Escobar Fold 2'ye sahip olan isimlerden biri ünlü teknoloji YouTuber'larından Marques Brownlee'ydi. Brownlee, son videosunda Escobar Fold 2'ye değindi. Brownlee videosunda Escobar Fold 2'nin üzerindeki kaplamaları çıkardı ve şok gerçeği ortaya çıkardı. Zira, kaplamanın altından Samsung logosu çıktı. Zaten Samsung Galaxy Fold'a tıpatıp benzeyen Escobar Fold 2'nin böylece üzerine kaplama yapılmış Samsung Galaxy Fold olduğu anlaşıldı. Yani kardeş Escobar, telefon ürettim diyerek herkesi kandırdı. Fakat yaşananlar bununla da sınırlı değil.