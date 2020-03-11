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Kardeş Escobar hepimizi kandırdı: Katlanabilir telefon Escobar Fold 2 tamamen yalanmış!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 17:23 | Son Güncelleme

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın sahibi olduğu Escobar Inc.'ın insanları kandırdığı ortaya çıktı. Bir YouTuber, katlanabilir akıllı telefon Escobar Fold 2'nin kaplamasını söktüğünde şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştı. Zira, karşısındaki telefon bir başka markanın telefonu ile aynıydı.

Kardeş Escobar hepimizi kandırdı: Katlanabilir telefon Escobar Fold 2 tamamen yalanmış!

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın bir mottosu vardı; O da en iyi katlanabilir akıllı telefonu en uygun fiyatla sunmak ve bu sayede Apple'ı geçebilmek. Roberto Escobar tüm açıklamalarını bu yönde yaptı ve bu motto ile ilk katlanabilir akıllı telefonu Escobar Fold 1'i satışa sundu. Fold 1'in satışa çıkmasından çok kısa bir süre sonra ise Escobar'ın sahibi olduğu Escobar Inc. Escobar Fold 2'yi piyasaya sürdüğünü duyurdu. Escobar Fold 2'nin tanıtımı için ünlü isimlere hatta ünlü YouTuber'lara katlanabilir akıllı telefonun bir örneğini gönderen şirket, bu kez tanıtım yapayım derken tüm gerçekleri açık etti.

ESCOBAR FOLD 2'NİN ALTINDAN BAŞKA TELEFON ÇIKTI

Escobar Fold 2'ye sahip olan isimlerden biri ünlü teknoloji YouTuber'larından Marques Brownlee'ydi. Brownlee, son videosunda Escobar Fold 2'ye değindi. Brownlee videosunda Escobar Fold 2'nin üzerindeki kaplamaları çıkardı ve şok gerçeği ortaya çıkardı. Zira, kaplamanın altından Samsung logosu çıktı. Zaten Samsung Galaxy Fold'a tıpatıp benzeyen Escobar Fold 2'nin böylece üzerine kaplama yapılmış Samsung Galaxy Fold olduğu anlaşıldı. Yani kardeş Escobar, telefon ürettim diyerek herkesi kandırdı. Fakat yaşananlar bununla da sınırlı değil.

Escobar Fold 2

ESCOBAR FOLD 2 İÇİN REKLAM YAPARAK KANDIRIYORLAR

Marques Brownlee videosunda Escobar Inc'nin detaylarına da dikkat çekti. Ünlü YouTuber, Roberto Escobar'ın özel bir şirketle anlaştığına dikkat çekerek Escobar Fold 2'lerin bu şirket üzerinden sadece ünlü isimlere yollandığını, böylece telefonun reklamının yapıldığını ve insanların telefonu satın alması için teşvik edildiğini söyledi. Fakat ona göre sipariş vermek oldukça riskli. Çünkü verdiğiniz sipariş elinize hiçbir zaman ulaşmayabilir. Yani bizim ülkemizde de sıkça rastlanan 'Telefon kutusundan hıyar çıktı' gibi kandırmacalar Escobar Fold 2 için de geçerli olabilir. Tam da Escobar'ın kardeşine göre bir hareket. Sizce de öyle değil mi?


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Escobar Fold 2 pablo escobar Roberto Escobar Samsung Samsung Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefon akıllı telefon Marques Brownlee

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