Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

Roberto Escobar ismi teknoloji sektörününde sıklıkla dile gelen bir isim. Önce ürettiği uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonlar ile dikkat çeken Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto, daha sonra sahtecilik suçlamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Zira, Roberto Escobar'ın ürettiği Escobar Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefonun, Samsung Galaxy Fold'un üzerine kaplama geçirilmiş bir versiyonu olduğunu ortaya çıktı. Escobar Fold 2'yi her şeyiyle sıfır bir telefonmuş gibi pazarlayan Roberto Escobar ise ortaya çıkan bu bilgilerden sonra YouTube kanalındaki videoları sildi ve kayıplara karıştı. Sessizliğe bürünen kardeş Escobar, bu kez yeni bir akıllı telefon duyurusu ile veya bir özür mektubu ile değil, Apple'a açtığı tazminat davası ile tekrar karşımıza çıktı.
Roberto Escobar, Apple'a tazminat davası açtığını duyurdu. Bu dava sonucu Escobar'ın istediği tazminat ise dudak uçuklatacak cinsten. Zira Roberto Escobar, Apple'dan tam 2,6 milyar dolar tazminat talep ediyor. Escobar'ın açtığı davanın nedeni ise iPhone'larda bulunan bir güvenlik açığı.
Escobar, söylediğine göre bir iPhone X sahibi. iPhone X'te bulunan FaceTime uygulamasında bir güvenlik açığı keşfettiğini belirten Escobar, bu açık nedeniyle yaşadığı yerin ifşa olduğunu ifade etti. Öyle ki açık yüzünden üçüncül kişiler tarafından yeri belirlenen Escobar, Diego isimli bir kişiden tehdit mektubu dahi aldı. Diego nedeniyle Escobar, yaşadığı yeri değiştirdi ve güvenlik çalışanlarının sayısını epey bir arttırdı. Bir yandan da tüm bunlara sebep olan iPhone X'teki açık için de mahkemeye başvurdu ve 2,6 milyar dolarlık davayı açtı. Fakat Roberto Escobar'ın söylediklerine bakılırsa bu dava da kardeş Escobar'a yetmemiş.
2,6 milyar dolarlık davaya ek olarak, Escobar 30 milyar dolarlık ek bir dava daha açacak. Bu davanın nedeni ise Escobar'a göre Apple'ın insanları aldatması ve kalitesiz telefonlar satması. Apple tarafından ise Escobar'a henüz bir yanıt gelmiş değil. Şimdilik herkes mahkeme heyetinin vereceği kararı bekliyor. Tabi Apple ile Escobar aralarında uzlaşır ise dava aniden geri çekilebilir.
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