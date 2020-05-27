Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

Roberto Escobar ismi teknoloji sektörününde sıklıkla dile gelen bir isim. Önce ürettiği uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonlar ile dikkat çeken Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto, daha sonra sahtecilik suçlamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Zira, Roberto Escobar'ın ürettiği Escobar Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefonun, Samsung Galaxy Fold'un üzerine kaplama geçirilmiş bir versiyonu olduğunu ortaya çıktı. Escobar Fold 2'yi her şeyiyle sıfır bir telefonmuş gibi pazarlayan Roberto Escobar ise ortaya çıkan bu bilgilerden sonra YouTube kanalındaki videoları sildi ve kayıplara karıştı. Sessizliğe bürünen kardeş Escobar, bu kez yeni bir akıllı telefon duyurusu ile veya bir özür mektubu ile değil, Apple'a açtığı tazminat davası ile tekrar karşımıza çıktı.

ROBERTO ESCOBAR YAŞADIĞI SORUNU MAHKEMEYE TAŞIDI

Roberto Escobar, Apple'a tazminat davası açtığını duyurdu. Bu dava sonucu Escobar'ın istediği tazminat ise dudak uçuklatacak cinsten. Zira Roberto Escobar, Apple'dan tam 2,6 milyar dolar tazminat talep ediyor. Escobar'ın açtığı davanın nedeni ise iPhone'larda bulunan bir güvenlik açığı.