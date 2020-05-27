HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Pablo Escobar'ın kardeşi, katlanabilir akıllı telefon üreticisi Roberto Escobar tekrar gündeme geldi. Roberto Escobar, bu kez iPhone'ların üreticisi Apple'a dava açtı. Kardeş Escobar'ın istediği tazminat ise bir hayli yüklü.

Kardeş Escobar yine işbaşında: Şimdi de Apple'a dava açtı!

Roberto Escobar ismi teknoloji sektörününde sıklıkla dile gelen bir isim. Önce ürettiği uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonlar ile dikkat çeken Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto, daha sonra sahtecilik suçlamalarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Zira, Roberto Escobar'ın ürettiği Escobar Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefonun, Samsung Galaxy Fold'un üzerine kaplama geçirilmiş bir versiyonu olduğunu ortaya çıktı. Escobar Fold 2'yi her şeyiyle sıfır bir telefonmuş gibi pazarlayan Roberto Escobar ise ortaya çıkan bu bilgilerden sonra YouTube kanalındaki videoları sildi ve kayıplara karıştı. Sessizliğe bürünen kardeş Escobar, bu kez yeni bir akıllı telefon duyurusu ile veya bir özür mektubu ile değil, Apple'a açtığı tazminat davası ile tekrar karşımıza çıktı.

ROBERTO ESCOBAR YAŞADIĞI SORUNU MAHKEMEYE TAŞIDI

Roberto Escobar, Apple'a tazminat davası açtığını duyurdu. Bu dava sonucu Escobar'ın istediği tazminat ise dudak uçuklatacak cinsten. Zira Roberto Escobar, Apple'dan tam 2,6 milyar dolar tazminat talep ediyor. Escobar'ın açtığı davanın nedeni ise iPhone'larda bulunan bir güvenlik açığı.

facetime

İPHONE YÜZÜNDEN TEHDİT EDİLDİ

Escobar, söylediğine göre bir iPhone X sahibi. iPhone X'te bulunan FaceTime uygulamasında bir güvenlik açığı keşfettiğini belirten Escobar, bu açık nedeniyle yaşadığı yerin ifşa olduğunu ifade etti. Öyle ki açık yüzünden üçüncül kişiler tarafından yeri belirlenen Escobar, Diego isimli bir kişiden tehdit mektubu dahi aldı. Diego nedeniyle Escobar, yaşadığı yeri değiştirdi ve güvenlik çalışanlarının sayısını epey bir arttırdı. Bir yandan da tüm bunlara sebep olan iPhone X'teki açık için de mahkemeye başvurdu ve 2,6 milyar dolarlık davayı açtı. Fakat Roberto Escobar'ın söylediklerine bakılırsa bu dava da kardeş Escobar'a yetmemiş.

30 MİLYAR DOLARLIK BİR DAVA DAHA

2,6 milyar dolarlık davaya ek olarak, Escobar 30 milyar dolarlık ek bir dava daha açacak. Bu davanın nedeni ise Escobar'a göre Apple'ın insanları aldatması ve kalitesiz telefonlar satması. Apple tarafından ise Escobar'a henüz bir yanıt gelmiş değil. Şimdilik herkes mahkeme heyetinin vereceği kararı bekliyor. Tabi Apple ile Escobar aralarında uzlaşır ise dava aniden geri çekilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
En çok tercih edilenler açıklandı!En çok tercih edilenler açıklandı!
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

0-14 yaş arası çocuklar için sokağa çıkma izni

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

En çok o değişti! Yarışmaya başladığında....

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 11 DxOMark başarısı ile en iyiler arasına girdi!

Uygun fiyatlı iPhone'dan şaşırtan sonuç! En iyiler arasına girdi

Dereceli mod PUBG 7.2 güncellemesindeki yerini aldı

Dereceli mod PUBG 7.2 güncellemesindeki yerini aldı

2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon açıklandı!

En çok tercih edilenler açıklandı!

GTA 6'nın çıkış tarihi için büyük ipucu!

GTA 6 için heyecanlandıran ipucu! Tarihi belli olmuş olabilir

Xiaomi Mi Band 5 sızdırıldı

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni akıllı bilekliği ortaya çıktı!

Realme Buds Air Neo Apple AirPods’a rakip olacak

Realme'den AirPods'a rakip! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.