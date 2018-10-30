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Kardeş katili için ömür boyu hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

BOLU'da, kardeşi İsmail Özer'i (55) otomobilinde tabanca ile ateş ederek öldüren Celal Özer'in (62) yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cazalandırılmasını istedi.

Kardeş katili için ömür boyu hapis talebi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kardeşi İsmail Özer'i (55) otomobilinde tabanca ile ateş ederek öldüren Celal Özer'in (62) yargılandığı davada mütalaa veren savcı, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cazalandırılmasını istedi.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında aileden kalma tarım aracı yüzünden husumet bulunan İsmail Özer'in otomobilinin yanına otomobili ile yaklaşan Celal Özer, camdan peş peşe ateş açtı. Bu sırada gaza basan İsmail Özer'in yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ıspanak tarlasına girdi. Vücuduna kurşun isabet eden İsmail Özer, olay yerinde öldü. Yakalanan Celal Özer ise tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca Celal Özer hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Celal Özer ve yakınları ile öldürülen İsmail Özer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Celal Özer'in 'kardeşini tasarlayarak kasten öldürdüğü' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermiler satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
'İSTESEM DAHA ÖNCE BUNU YAPABİLİRDİM'
Sanık Celal Özer savunmasında olayın yaşandığı gün kardeşini öldürmek için takip etmediğini belirterek, "İstesem daha önce de bunu yapabilirdim. Tasarlayarak bir eylemde bulunmadım. Araçta sadece H.K.'nin olduğunu düşünmüştüm. Onun kardeşimle arası iyiydi. Onunla konuşarak aramızı da düzeltmesini isteyecektim. Tasarlayarak öldürme gibi durum söz konusu değildir. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Celal Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması ve kararın açıklanması için ertelendi.

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Kardeş katili için ömür boyu hapis talebi

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