Kardeş katiline 24 yıl hapis

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kardeşi İsmail Özer'i (55) otomobilinde tabanca ile ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Celal Özer (62), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılının Kasım ayında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi'nde meydana geldi. Celal Özer, otomobiliyle, miras kalan tarım aracının paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Özer'in otomobilinin yanına geldi. Celal Özer, aracın camından tabancayla peş peşe kardeşine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği İsmail Özer, kaçmak için aracını hareket ettirdi. Ancak otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ıspanak tarlasına girdi. İsmail Özer, olay yerinde öldü. Yakalanan Celal Özer ise tutuklandı.

Celal Özer hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Celal Özer ve yakınları ile öldürülen İsmail Özer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, son sözleri sorulan Celal Özer, olayın yaşandığı gün kardeşini öldürmek için takip etmediğini belirterek, "İstesem daha önce de bunu yapabilirdim. Tasarlayarak bir eylemde bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı, 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca, ruhsatsız silah satın alma suçundan da 1 yıl 30 gün adli para cezası verildi.

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