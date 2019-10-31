Kardeş katiline müebbet istemi

İSTANBUL (AA) - Güngören’de alacak meselesi yüzünden metruk bir binada kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardım ettiği öne sürülen iki kişi hakkında da yirmişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdoğan Has ile maktul Ergin Has’ın öz kardeş oldukları, karşılıklı dairelerde oturdukları, aralarında kira ve mal paylaşımından kaynaklı alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu, ara ara tartıştıkları, olaydan 4-5 gün önce maktulün sanık olan kardeşinin kapısına dayanarak küfürler ettiği ve fiziki bir kavganın yaşandığı belirtildi.

İddianamede, maktul Ergin Has’ın olay günü olan 15 Nisan 2019’da Güngören'de metruk bir binada güvercin beslediği ve uyuşturucu madde kullandığı, bir diğer sanık olan arkadaşı Yunus Hacıosmaoğlu’nun bir anahtar için maktulü arayıp çağırdığı, maktulün kardeşi sanık Erdoğan Has’ı da aynı yere çağırdığı, zanlının gelirken ruhsatsız tabancasını da aldığı anlatıldı.