HABER

Kardeş katiline müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Alacak meselesi yüzünden kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardım ettiği öne sürülen iki kişi hakkında da yirmişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Güngören’de alacak meselesi yüzünden metruk bir binada kardeşini öldürdüğü iddia edilen zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, olaya yardım ettiği öne sürülen iki kişi hakkında da yirmişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdoğan Has ile maktul Ergin Has’ın öz kardeş oldukları, karşılıklı dairelerde oturdukları, aralarında kira ve mal paylaşımından kaynaklı alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu, ara ara tartıştıkları, olaydan 4-5 gün önce maktulün sanık olan kardeşinin kapısına dayanarak küfürler ettiği ve fiziki bir kavganın yaşandığı belirtildi.

İddianamede, maktul Ergin Has’ın olay günü olan 15 Nisan 2019’da Güngören'de metruk bir binada güvercin beslediği ve uyuşturucu madde kullandığı, bir diğer sanık olan arkadaşı Yunus Hacıosmaoğlu’nun bir anahtar için maktulü arayıp çağırdığı, maktulün kardeşi sanık Erdoğan Has’ı da aynı yere çağırdığı, zanlının gelirken ruhsatsız tabancasını da aldığı anlatıldı.

Sanık Erdoğan Has ile maktul Ergin Has’ın alacak ve kira meselesini konuşurken, sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ile Serkan Şahin’in de aynı yere geldiği bildirilen iddianamede, sanıklar ve maktulün daha sonrasında güvercin beslenilen metruk binaya gittikleri, metruk binada sanık Erdoğan Has’ın maktul Ergin Has’ı yanında getirdiği silahla üç el ateş ederek öldürdüğü, sanıklar Hacıosmanoğlu ve Şahin’in maktulü binanın dışına çıkardığı kaydedildi.

Sanık Erdoğan Has’ın kardeşi olan maktul ile buluşmaya giderken yanında ruhsatsız tabanca götürmesinin tasarlama olgusuna delalet ettiği tespitine yer verilen iddianamede, diğer sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin’in de olayda yardım eden olarak rol aldıkları değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, Erdoğan Has hakkında ‘’tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘’ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma’’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, sanıklar Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin hakkında ‘’tasarlayarak öldürmeye yardım etme’’ suçlarından onbeşer yıldan yirmişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

PARTNER Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu! Hürrem Sultan şimdi de Kleopatra oldu!
Genel-İş'ten Dikili'deki bıçaklı sendika kavgasıyla ilgili açıklamaGenel-İş'ten Dikili'deki bıçaklı sendika kavgasıyla ilgili açıklama
Market arabasına havalı süspansiyon taktıMarket arabasına havalı süspansiyon taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Güngören sanık Erdoğan Has

En Çok Okunan Haberler

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

39 kişinin öldüğü Reina saldırısı davasında flaş gelişme

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Japonya'da Adalet Bakanı Kavai istifa etti

Köpeğe eziyet görüntüleri tepki çekmişti! Valilik harekete geçti

Tepki çeken görüntüler sonrası flaş gelişme

Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 'siren' açıklaması!

Eskişehir'de oturanlar yarına dikkat! Açıklama geldi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 15 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.