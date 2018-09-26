Kardeş kavgası Hadise'ye pahalıya patladı

Para yüzünden ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le arası açılan Hadise, artık kendi kanatlarıyla uçuyor.

Açıkgöz Kardeşler ile özel yaşamında da görüşmeyi kesen ünlü popçu, imaj danışmanlığını üstlenen Derya Açıkgöz'le yollarını ayırınca düğmeye bastı.

Bugüne kadar sahnede kardeşinin tasarımlarını giyen şarkıcı, gardırobunu sil baştan yeniledi.

VIP ALIŞVERİŞ!

Saklambaç'ta yer alan habere göre; Hadise, ilk iş olarak da bu ayın başında bir davet için gittiği İtalya'da dünyaca ünlü mağazalardan yüklü bir alışveriş yaptı.

İstanbul Nişantaşı'ndaki Beymen'e de uğrayan 33 yaşındaki popçu; Valentino, Balmain ve Gucci gibi markalardan sahne ve jüri üyeliğini üstlendiği 'O Ses Türkiye' yarışması için gece kıyafetleri, çizme ve ayakkabı aldı.

İmajını baştan aşağı yenileyen Hadise'nin İtalya ve İstanbul'daki alışverişi için 500 bin lira harcadığı konuşuluyor....



