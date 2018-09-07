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Kardeş kavgası mahkeme yolunda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

Ablası Hülya Açıkgöz ile olan iş ilişkisini sonlandıran Hadise’den yeni hamle!

Popçu, ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi kazancı geri almak için mahkemeye başvurdu.

Kardeş kavgası mahkeme yolunda

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Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar teşebbüsü, Açıkgöz kardeşler arasında büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştu.
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Yaşanılan olay sonrasında Hadise, kariyerine yön veren ve birçok projesinde birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmişti. Ancak, Hadise bununla da yetinmeyip ablasıyla yaşadığı sorunu mahkemeye taşımaya karar verdi.
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İLK DURUŞMA EYLÜLDEAkşam Life'ın haberine göre; Kliplerinde ve konserlerinde Hülya Açıkgöz ile birlikte çalışan Hadise, ablasının kendisinin üzerinden haksız kazanç elde ettiğini iddia ederek dava açtı.
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Popçu, kendi adını kullanarak reklamını yapan ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi varlıkları geri alma talebinde bulundu. Mahkemenin ilk duruşması eylül ayının ikinci haftası gerçekleşecek.
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Anahtar Kelimeler:
hülya açıkgöz Hadise mahkeme

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
GERİ ZEKALI BUNLAR ,,KARDEŞSİNİZ LAN KARDEŞ, PARANIN KAYNAĞI HADİSEDE VER KARDEŞLERİNE NE OLACAK,YAPTIKLARI İŞLERDE DESTEKLE, BATARSA ÇIKAR, HATA YAPARSA AFFET ..BU YAPTIKLARINIZIN SONU KESİN PİŞMANLIK VE UTANÇ OLACAK
ilişkini kesersin eyvallada ablaya karşı mahkeme nedir yakıştıramadım.
para kardeşi kardeşe düşman eder. ama kardeşte olsa haksızlık ve nankörlük eden birisi var ise bedelini ödesin.
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