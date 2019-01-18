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Kardeş kuaförlerden başarılı öğrencilere bedava tıraş

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Hakkari'de kardeş iki kuaför, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz tıraş etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kuaförlük yapan iki kardeş, başarı belgesi alan öğrencileri bedava tıraş etti.

Pehlivan Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde kuaförlük yapan Harun ve Reşit Kaya kardeşler, başarılı öğrencileri karne hediyesi olarak bedava tıraş etme kararı aldı.

Bu durumu sosyal medya ve iş yerinin camına astığı yazıyla duyuran kardeşler, bunu öğrenip iş yerine takdir ve teşekkür belgesi ile gelen bazı öğrencileri bedava tıraş etti.

Birçok öğrencinin ise tıraş için sırada beklediği görüldü.

Reşit Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, burada amaçlarının öğrencileri ders konusunda motive etmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır bu mesleği yaptığını dile getiren Kaya, "Bugün sabah tıraşa başladık. Şu ana kadar 50 başarılı öğrenci geldi. Kampanyamız akşam saatlerine kadar devam edecek. Bütün başarılı öğrencilerimizi, belge alan öğrencilerimizi buraya bekliyoruz.'' dedi.

Can Balkan Temel de Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulunda eğitim gördüğünü, teşekkür ile iftihar belgesi aldığını dile getirerek, "Başarı belgelerini alır almaz kuaföre tıraş olmaya geldim. Harun ve Reşit Kaya kardeşlere teşekkür ederim.'' diye konuştu.

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