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Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

27.10.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2014 yılında yayınlanan Kardeş Payı dizisinin kadrosunda Seda Bakan, Murat Cemcir, Ahmet Kural, İpek Yaylacıoğlu ve Şinasi Yurtsever ünlü oyuncular yer alıyordu. İzleyiciyi gülmekten kırıp geçiren dizinin çocuk yıldızı Tarık Bayrak, değişimiyle şaşırttı.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Kardeş Payı dizisindeki oyunculuğuyla gönülleri fetheden Tarık Bayrak, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, son haliyle dikkat çekti.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tarık Bayrak, aslen Ordulu. Henüz 8 yaşındayken kameralarla tanışan Tarık Bayrak, Çalıkuşu dizisinde Burak Özçivit'in küçüklüğüne hayat vermişti.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Akasya Durağı, Sevdam Alabora, Mahpeyker Kösem Sultan gibi yapımlarda rol alan Tarık Bayrak, esas ününü Kardeş Payı dizisi ile yakaladı.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Kardeş payı dizisinde rol aldığı yıllarda lise öğrencisi olan Tarık Bayrak, Ahi Evran Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ni bitirdi.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Şimdilerde 21 yaşında olan genç yıldız, Nişantası Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okuyor.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Instagram'da hayatına dair kareler paylaşan Tarık Bayrak'ın pozlarına ''Koca adam olmuş'' ve ''Hâlâ çok yakışıklı'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Tarık bayrak'ı dünyaca ünlü yıldız Cillian Murphy'e benzetiyor.

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi

Kardeş Payı'nın aşık Tarık'ını bir de şimdi görün! Son haliyle şaşkına çevirdi Dünyaca ünlü yıldıza benzetildi


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