'Kardeş şehir'in hediyeleri çiçek açtı

1912'de Tokyo'nun 'kardeş şehir' seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları, oluşturdukları güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

National Mall ve Tidal Basin bölgelerini çevreleyen üç bin kiraz ağacı...

Bu ağaçlar, Tokyo Belediyesinin eski başkanlarından Yukio Ozaki tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne 1912 yılında hediye edildi.

Washington DC, ABD’deki Japon kültürünü, her yıl bahar mevsiminde ağaçların çiçek açmasıyla birlikte üç hafta boyunca şehrin dört bir yanında düzenlenen müzik performasları, geçit törenleri ve resim sergileriyle kutluyor.