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'Kardeş şehir'in hediyeleri çiçek açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2019 08:29 | Son Güncelleme

Washington DC'deki anıtlar bölgesi ve Tidal Basin yapay gölünün etrafında bulunan kiraz ağaçları, her yıl kutlanan 'Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali' döneminde çiçek açtı.

1912'de Tokyo'nun 'kardeş şehir' seçilmesiyle birlikte Japonya tarafından gönderilen kiraz ağaçları, oluşturdukları güzel görüntülerle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Washington DC'de kiraz ağaçları çiçek açtı

ABD’nin başkenti Washington DC, her yıl kutlanan 'Ulusal Kiraz Çiçeği Festivali' zamanında çiçeklerle bezenir.
National Mall ve Tidal Basin bölgelerini çevreleyen üç bin kiraz ağacı...
Bu ağaçlar, Tokyo Belediyesinin eski başkanlarından Yukio Ozaki tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne 1912 yılında hediye edildi.
Washington DC, ABD’deki Japon kültürünü, her yıl bahar mevsiminde ağaçların çiçek açmasıyla birlikte üç hafta boyunca şehrin dört bir yanında düzenlenen müzik performasları, geçit törenleri ve resim sergileriyle kutluyor.
ABD'de düzenlenen Kiraz Çiçeği Festivali'nden görüntüler...
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Washington Dc Kiraz Ağacı Festivali

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