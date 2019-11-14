Kardeş şehirler sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda anlaştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen kardeş kentler, sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda fikir birliğine vararak, mutabakat anlaşması imzalandı.

Kuşadası- Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanı'nda Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin 'Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı'nın final konferansı, Kuşadası'nda yapıldı. Kuşadası Belediyesi ve Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) işbirliğinde; Kuşadası'ndeki bir otelde gerçekleştirilen konferansın açılışına; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kardeş kentler Romanya'nın Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea, Kosava'nın Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ve Ukrayna'nın Cherkasy Belediye Başkan Yardımcısı Igor Voloshyn, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Üyesi Hakan Alpay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Üyesi Murat Yaman, ATRO Başkanı Ozan Sayın ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden ile çok sayıda davetli katıldı. Konferansın açılışında konuşan Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz değerleri tahrip ederek, turizmden kısa vadeli kazanç elde etmek yerine; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasını ön planda tutarak turistik faaliyetlerin uzun vadede kalıcı olmasını hedefleyen sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz dedi. Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea, Kuşadası ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirterek, yapılan ikili çalışmaların iki kenti de geliştireceğini söyledi.

'BU PROJE TÜRKİYE İLE AB ARASINDA BİR KÖPRÜ'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir köprü görevi görüyor. Ben global sorunların yerelden çözüleceğine inanırım. Bugün yerelde oluşumuz, sorunları bitirmek için ciddi bir adım. Önümüzdeki süreçte özellikle küresel ısınmanın ilerlemesini engelleyecek projelere hibe vermeyi düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin bu yönde projeler üretmelerini istiyoruz dedi. Kaymakam Sadettin Yücel ise kardeş şehir ilişkilerinin toplumlar arası huzur ve barışı koruyacağını vurguladı. Konuşmaların ardından belediyeler arasında 'Sürdürülebilir Turizm İş Birliği' konusunda mutabakat anlaşması imzalandı. Öte yandan konferansın 'Sürdürülebilir Turizm Deneyimleri oturumunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Cherkasy Belediye Başkan Yardımcısı Igor Voloshyn, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Üyesi Hakan Alpay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Üyesi Murat Yaman, ATRO Başkanı Ozan Sayın ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden sunumlarını yaptı.

