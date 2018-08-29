Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'na doğru

Mersin'de 2015 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi'nde 25 ülkeden birçok katılımcının yer aldığını hatırlatan Kocamaz, "İlk kez düzenlediğimiz, 90 belediye başkanı ve 200 temsilcinin büyük bir heyecan ve coşkuyla destek verdiği bu fikrin, bereketli toprağa düşen tohum misali hızla yeşerip filizlendiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız dünya genelinde kurulu bulunan 7 bin kardeş şehir ilişkisinin en önemli bağlantı noktalarından biri olmak." diye konuştu.

Kongre kapsamında Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'nın da yapılacağını aktaran Kocamaz, birlikten kuvvetin doğacağını, dünya genelinde yaşayan tüm insanlar arasında birlikte hareket etmeyi başaranların bir adım öne çıktığını ifade etti.

Kocamaz, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen kurultay lansman toplantısında yaptığı konuşmada, eylül ayı içerisinde Malezya'nın Langkawi kentinde yapılacak olan Pasifik Asya Turizm Örgütü'nün (PATA) olağan kongresine 70 ülkeden 4 bin turizmcinin katılacağını söyledi.

MERSİN (AA) - Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gelecek ay Malezya'da gerçekleştirilecek Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'nda kentler arasındaki en önemli bağlantı noktalarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kardeş şehirler arasındaki turizm trafiğini artırmak için yeni bir konsept oluşturmayı da hedeflediklerini anlatan Kocamaz, bu kapsamda çeşitli turlar düzenleyeceklerini söyledi.

Kurultayda dönem başkanlığı görevini Gossau-Zürih Belediye Başkanı Thomas Peter Binder'e devredeceğini bildiren Kocamaz, şunları kaydetti:

"Yeni dönem faaliyetleri 1 Ekim'de başlayacak. Gelecek yılın ilk zirvesi ise 18 Ocak'ta İsviçre'nin başkenti Zürih'te 'Kardeş Şehirler Turizmde El Ele, Biz Biriz' temasıyla düzenlenecek. Dünya turizm liderlerinin yanı sıra önemli banka ve medya temsilcilerinin katılacağı zirveyle birliğimiz, beş kıtada hızlı bir teşkilatlanma ve çalışma sürecine girecektir. Güncel deneyimlerin paylaşılacağı bu önemli toplantının köklü bir geleneğe dönüşmesi için gayret sarf edilecektir."

Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de kurultayda ana konularının kardeş şehirler arasındaki turizm alışverişini, ticareti ve birliği sağlamak olduğunu söyledi.

