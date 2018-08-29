HABER

Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Başkanı Burhanettin Kocamaz: - "Amacımız dünya genelinde kurulu bulunan 7 bin kardeş şehir ilişkisinin en önemli bağlantı noktalarından biri olmak"

MERSİN (AA) - Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gelecek ay Malezya'da gerçekleştirilecek Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'nda kentler arasındaki en önemli bağlantı noktalarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocamaz, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen kurultay lansman toplantısında yaptığı konuşmada, eylül ayı içerisinde Malezya'nın Langkawi kentinde yapılacak olan Pasifik Asya Turizm Örgütü'nün (PATA) olağan kongresine 70 ülkeden 4 bin turizmcinin katılacağını söyledi.

Kongre kapsamında Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı'nın da yapılacağını aktaran Kocamaz, birlikten kuvvetin doğacağını, dünya genelinde yaşayan tüm insanlar arasında birlikte hareket etmeyi başaranların bir adım öne çıktığını ifade etti.

Mersin'de 2015 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi'nde 25 ülkeden birçok katılımcının yer aldığını hatırlatan Kocamaz, "İlk kez düzenlediğimiz, 90 belediye başkanı ve 200 temsilcinin büyük bir heyecan ve coşkuyla destek verdiği bu fikrin, bereketli toprağa düşen tohum misali hızla yeşerip filizlendiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız dünya genelinde kurulu bulunan 7 bin kardeş şehir ilişkisinin en önemli bağlantı noktalarından biri olmak." diye konuştu.

Kardeş şehirler arasındaki turizm trafiğini artırmak için yeni bir konsept oluşturmayı da hedeflediklerini anlatan Kocamaz, bu kapsamda çeşitli turlar düzenleyeceklerini söyledi.

Kurultayda dönem başkanlığı görevini Gossau-Zürih Belediye Başkanı Thomas Peter Binder'e devredeceğini bildiren Kocamaz, şunları kaydetti:

"Yeni dönem faaliyetleri 1 Ekim'de başlayacak. Gelecek yılın ilk zirvesi ise 18 Ocak'ta İsviçre'nin başkenti Zürih'te 'Kardeş Şehirler Turizmde El Ele, Biz Biriz' temasıyla düzenlenecek. Dünya turizm liderlerinin yanı sıra önemli banka ve medya temsilcilerinin katılacağı zirveyle birliğimiz, beş kıtada hızlı bir teşkilatlanma ve çalışma sürecine girecektir. Güncel deneyimlerin paylaşılacağı bu önemli toplantının köklü bir geleneğe dönüşmesi için gayret sarf edilecektir."

Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner de kurultayda ana konularının kardeş şehirler arasındaki turizm alışverişini, ticareti ve birliği sağlamak olduğunu söyledi.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Kıbrıs'ta drone ile uyuşturucusu sevkiyatıKıbrıs'ta drone ile uyuşturucusu sevkiyatı
4 bin 130 rakımlı dağda, buzul gölü kıyısında kahvaltı keyfi4 bin 130 rakımlı dağda, buzul gölü kıyısında kahvaltı keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den 30 Ağustos mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den 30 Ağustos mesajı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

'Vefalı genç' erdemin hayali gerçek oldu

'Vefalı genç' erdemin hayali gerçek oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.