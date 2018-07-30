Kardeş Türküler, 25. yılını kutladı! Candan Erçetin'den sahnede sürpriz

Most- Uniq Açıkhava konserleri önceki gün Kardeş Türküler konseriyle başladı. Most Production’ın yapımcılığında ve Kerki ile Solfej prodüksiyonluğunda gerçekleşen etkinlikte Kardeş Türküler, sahnede 25’inci yılını kutladı. Grubu, bu özel gecede Ayşenur Kolivar, Candan Erçetin, Çıplak Ayak Kumpanyası, Ertan Tekin, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Mehmet Erdem, Mikail Aslan, Onur Şentürk, Pakrat Estukyan, Sayat Nova Korosu ve Tahbirad-ı İsyan gibi dansçılar ve sanatçılar yalnız bırakmadı.

Konuk sanatçılar ve dansçılarla birlikte organizasyon boyunca sahnede 65 kişi yer aldı.

SAHNEDE KLİP ÇEKTİ

Candan Erçetin, diğer konukların aksine iki şarkı söyledi. İlk olarak Kardeş Türküler ile, ‘Vay Halime’ parçasını söyleyen sanatçı, bir de sürpriz yaptı. Erçetin ve Kardeş Türküler'in birlikte yazıp Kardeş Türküler'in bestelediği 'Bekle' teklisinin klibinde sahne ve seyircilerin görüntüleri yer alacak. Sanatçı, “Klip görüntülerinde yer alacağı için şarkının bazı bölümleri banttan olabilir. Şimdiden uyarayım” diyerek binlerce kişiye teşekkür etti.