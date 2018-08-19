HABER

"Kardeş Türküler" grubu, Bodrum'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 00:03 | Son Güncelleme

Grup, 25'inci yıl özel konserinde, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kardeş Türküler" grubu konser verdi.

Grup, 25'inci yılına özel konserinde, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla bir araya geldi. "Beyaz atlı" parçasıyla konserine başlayan grubun performansı beğeni topladı.

Konseri yaklaşık bin 500 kişi izledi. Seslendirilen eserlere eşlik eden izleyenler, hareketli müziklerde alkışlarıyla ritim tuttu.

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Vali Özdemir Çakacak sürücüleri uyardı, çocuklara kırmızı düdük dağıttıVali Özdemir Çakacak sürücüleri uyardı, çocuklara kırmızı düdük dağıttı
Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kardeş Türküler bodrum konser Muğla

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!

ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.