​“Kardeş Türküler'in misyonu tamamlanmadı”

Aksoy, New York'taki çalışmalarını, geçen yıl çıkardığı ilk solo albümü ve Kardeş Türküler'in misyonunu Amerika'nın Sesi'ne değerlendirdi.

Doktorasını 2014 yılında New York Şehir Üniversitesi’nde Etnomüzikoloji dalında alan Aksoy, Columbia ve New York Şehir üniversitelerindeki Ortadoğu Müzik gruplarını da kurdu ve yönetti.

Dr. Ozan Aksoy, 10 yıldır New York Üniversitesi'nde Ortadoğu Kültürleri dersi veriyor.

“Bu biraz tabii ki siyasi bir tercih ama aynı zamanda müzikal bir tercih, her ikisinin beraber olduğu bir tercih. Bu vesileyle bir sürü insan yeni repertuarlara bakmaya başladı. 'Çerkez repertuarında neler var? Türkiye Ermenileri ne söylüyor ne dinliyor? Türkiye Çerkezleri ne söylüyor ne dinliyor? Türkiye Kürtleri ne söylüyor ne dinliyor?’ Onların üzerine ciddi bir eğilim oldu. Ben de onlardan birisiydim. Ben daha çok tabi etnik kökenim gereği daha çok Kürt müziği üzerine uğraştım ama o şeyi değiştirmedi, özellikle dans-müzik gösterilerindeki farklı kültürleri bir arada, Türklerin yanında Türkiye Musevileri, Türkiye Ermenileri, Türkiye Lazları, Türkiye Gürcüleri, onların hepsinin söylediği, yaptığı, dans ettikleri müzikleri yansıtmaya çalıştık. Ve Boğaziçi Üniversitesi folklor kulübü hala bunu devam ettiriyor. Oradan o yapının içerisinden Türkiye'de işte şu anda bilinen Kardeş Türküler grubu çıkmış oldu.

Ozan Aksoy, New York'ta akademik çalışmalarının yanında Kardeş Türküler geleneğini de sürdürür. Aksoy, 11 Eylül sonrası oluşan İslamofobiyle mücadele için müziği kullandığını anlatıyor:

İslamofobiye karşı New York'ta Kardeş Türküler geleneğini sürdürüyor

“Bir şekilde bu araştırma güdüsünü nerede gerçekleştirebileceğime baktım. O dönemlerde, daha geçenlerde vefat eden Dieter Christensen isminde Kürt müziği üzerine uğraşan bir hoca vardı, sanırsam emekli oldu ya da olmak üzereydi Columbia Üniversitesi'nden o zaman. Onun birine ihtiyacı oldu, Diyarbakır'a ziyaret yapacaktı. O vesileyle etno-müzik alanına dair bir şeyler öğrendim. Sonra o beni buraya çağırdı. 'Burada doktora yapmayı düşünür müsün?' Ben de istediğimi söyledim. Başvurdum sonra New York şehir Üniversitesi'ne geldim. Burada doktoramı yaptım.”

“Burada New York'ta özellikle benim yaptığım müzik, iki üç yönlü, birincisi şu anda yapmıyorum ama belli bir süre Columbia Üniversitesi'nde ve New York Şehir Üniversitesi'ndeki Ortadoğu müzik gruplarını yönettim. Aslında kurdum ve yönettim çünkü yoktu öyle bir şey. Daha çok böyle çok kültürlü müzikler, bir şekilde Kardeş Türküler geleneğinin New York versiyonu gibi oldu ama hani aynı şeyi yapmıyoruz tabi. Buradaki çok kültürlülük ile Türkiye'deki çok kültürlülük çok farklı şeyler. Buradaki çok kültürlülüğün yansıtılması biraz daha özellikle 11 Eylülden sonraki İslamofobi falan olduğu için ben biraz daha ben buradaki Arap ve Müslümanların yaptığı müzikler üzerine eğildim. Daha çok buradaki İranlılar, Afganlılar, Iraklılar, Suriyeliler falan oradan onların yaptığı müzikleri biraz daha özellikle beyaz Amerikalılara sunmak için daha çok uğraştım özellikle bu Ortadoğu müzik gruplarında.”

İlk kişisel albümü ‘Ozan’ı çıkardı

New York Üniversitesi'nde 10 yıldır Ortadoğu kültürleri dersi veren Aksoy, geçen yıl, içinde Kürtçe, Türkçe ve Ermenice şarkıların olduğu ilk solo albümü “Ozan”ı çıkarmış: