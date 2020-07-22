Kardeş ülke Azerbaycan'a Türk doktorlardan koronavirüs desteği

Yaklaşık 7 ay önce başlayarak hızla tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs ile (Covid-19) 4 ay önce tanışan Türkiye ilk günden bu yana başarılı önlemleriyle ‘model ülke’ olarak öne çıkıyor. Türkiye, dünyanın böylesini ilk kez deneyimlediği yüzyılın salgın hastalığı Covid-19’a karşı tecrübesini Azerbaycan’a da taşıdı. Sağlık sektöründe bir dünya markası olan ve Türkiye’de Covid-19’un tanı ve tedavisinde tüm hastaneleri ve uzman kadroları ile oldukça başarılı bir süreç yaşayan Acıbadem Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Prof. Dr. A. Sesin Kocagöz ve Prof. Dr. Özkan Akıncı’nın başı çektiği 40 kişilik deneyimli ekip, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Mart ayında açılan Yeni Klinika Hastanesi’ne giderek, enfeksiyonun yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında deneyim paylaşımı yaptılar. 40 kişilik uzman ekip, Yeni Klinika Hastanesi’ndeki meslektaşlarına deneyim paylaşımı ve bilgi aktarımına yönelik çalışmalara 2 ay süreyle devam edecek. Yeni Klinika Hastanesi Kasım 2020’de açılması planlanırken Covid-19 nedeniyle Mart ayında açılmıştı.

29 Haziran’da Yeni Klinika Hastanesi’ne Acıbadem Sağlık Grubu’ndan 3 öğretim üyesi, 1 yoğun bakım uzmanı ve 5 uzman hemşire gitti. Bakü’de Tabip ismi verilen Kamu Hastaneler Birliği’nin Başkanı, Türkiye’de eğitim gören Yeni Klinika Hastanesi Direktörü Tıbbi Bilimler Doktoru Parviz Abbasov tarafından karşılanan ekip, Yeni Klinika Hastanesi’nde “Covid-19 hastalarının bakımı ve Covid-19 ile ilgili çağdaş tedavi uygulamaları” konusunda Azerbaycan’daki doktor ve hemşire meslektaşlarına eğitim verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, bu sürecin ardından Acıbadem’den 30’a yakın hemşire ve doktorun da hastanede sağlık hizmetlerini yürütmek üzere ekibe katıldıklarını belirterek “Bu katılım sonrasında daha önce oldukça sorunlu olan yoğun bakım hizmetleri ve ağır corona vakalarının takibi süreci yoluna girdi. Hastanenin altyapısıyla ilgili sorunların düzeltilmesi için yine Acıbadem Sağlık Grubu’ndan biyomedikal mühendisleri ve teknik yöneticiler de bu ekibe destek olmak üzere Bakü’ye geldi. Halen 40’ı aşkın Acıbadem personeli Yeni Klinika Hastanesi’nde bu hizmete devam ediyor” dedi.

OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

Ekibin çalışmaya başlamasıyla Yeni Klinika Hastanesi’nde hastaların hastanede kalış süreleri ve yoğun bakım ihtiyaçlarında azalmalar başladığını belirten Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Ekibimizde Altunizade Enfeksiyon Hastalıkları ve Acıbadem Sağlık Grubu Enfeksiyon Kontrol Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. A. Sesin Kocagöz ve Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Özkan Akıncı başta olmak üzere, uzmanlarımızla gerçekleştirdigimiz düzenli web bağlantılarıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu. Prof. Dr. A. Sesin Kocagöz de “Acıbadem Sağlık Grubu uzmanları olarak, Bakü’de kurulmuş olan bu yeni hastanede Covid-19 pandemisine karşı Azerbaycanlı kardeşlerimize destek vermekten mutluyuz. Azerbaycanlı meslektaşlarımızla birlikte, yüzyılın salgın hastalığına karşı elele mücadele veriyoruz” dedi.

HALA SADECE COVİD HASTALARINA HİZMET VERİYOR

Pandemi nedeniyle planlanan tarihten önce açılan 100 bin metrekare büyüklüğünde ve 575 yatak kapasiteli Yeni Klinika Hastanesi’nin Direktörü Tıbbi Bilimler Doktoru Parviz Abbasov, halen sadece Covid-19 ile enfekte hastaların kabulü ve tedavisine yönelik hizmet verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin saygın sağlık grubu Acıbadem ile kurulan işbirliğimiz Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Derneği'nin (TEBIB) inisiyatifinde gerçekleşiyor. Operasyon merkezi ve Bakanlar Kurulu altındaki TEBIB dünyadaki birçok ülkenin deneyimlerini inceliyor. Pandemi ile mücadelede başarılı sonuçlar elde eden ülkelerin en iyi girişimleri seçiliyor ve işbirliği yapmaya davet ediliyor. Bu kapsamda Acıbadem Sağlık Grubu’nun Covid-19’a karşı deneyimli ekibi ile Azerbaycanlı uzmanlar, tüm dünyayı endişelendiren bu önemli soruna karşı birlikte savaşıyorlar” diye konuştu.