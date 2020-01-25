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Kardeş ülke Meclis Başkanlarından geçmiş olsun ve taziye mesajları

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan Meclis Başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu

TBMM (AA) - Kardeş ülkelerin Meclis Başkanları, Elazığ'daki deprem nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Cumabekov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin, Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u aradı.

Başkanlar, Şentop'a deprem nedeniyle başsağlığı dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Mustafa Şentop

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