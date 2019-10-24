Kardeş Van kedileri İstanbul’da podyuma çıkacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası’nda bakımları titizlikle yapılan ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler, İstanbul’da düzenlenecek “Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması”nda 250 kedi ırkıyla birlikte podyumda boy gösterecek.

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, bu kez güzellikleriyle yarışmaya hazırlanıyor. Kardeş Van kedileri, 31 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da kapılarını açacak Petzoo Türkiye 2019 Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapsamında düzenlenecek “Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması”nda podyuma çıkacak. ‘Başak’ ve ‘Su’ isimli kardeş kediler, düzenlenecek güzellik yarışması için yapılan bakımlarının ardından, yaklaşık bir buçuk aydır özel bir eğitimden geçti.

“Uluslararası düzeyde bir yarışma olacak”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Başak ve Su isimli kedilerinin dünyanın farklı ülkelerinden 250 kedi ırkının katılacağı yarışmada boy göstereceklerini belirtti. Uluslararası düzeyde bir kedi güzellik yarışması olacağını ifade eden Merkez Müdürü Kaya, “Türkiye’deki bütün kedi dernekleri ve federasyonlarının düzenleyici olarak görev aldığı İstanbul kedi güzellik yarışmasıyla ilgili olan fuara davet edildik. Türkiye Kedi Federasyonu’nun talebi üzerine biz yarışmaya katılmaya karar verdik. Dünyadaki 250 kedi ırkının bu yarışmaya katılımı bekleniliyor. Uluslararası düzeyde bir yarışma olacak. Bizde bu yarışmada Van kedisinin güzelliğini sergilemek istiyoruz” dedi.