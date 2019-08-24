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Kardeşeli Derneği’nden 478 bin 500 kişiye kurban bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, yapılan kurban bağışlarının 10 ülke ve 85 bölgede bulunan 478 bin 500 kişinin kurban bereketini paylaşmalarını sağladığını açıkladı.Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine kardeş elini uzatmaya devam ettiğini açıkladı.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, yapılan kurban bağışlarının 10 ülke ve 85 bölgede bulunan 478 bin 500 kişinin kurban bereketini paylaşmalarını sağladığını açıkladı.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, Asya ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine kardeş elini uzatmaya devam ettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; derneğin düzenlediği 2019 yılı kurban organizasyonu kapsamında yapılan 11 bin 165 kurban bağışının mazlumların ve sıkıntı çeken kişilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve ülkelere ulaştırıldığı kaydedilirken, organizasyon ile yapılan kurban bağışlarının 10 ülke ve 85 bölgede bulunan 478 bin 500 kişinin kurban bereketini paylaşmalarını sağladığı belirtildi.

Derneğe bağışçıların yaptığı bağışlar ve Kardeşeli İnsani Yardım Derneği bünyesinde hizmet veren gönüllülerin çalışmaları sonucunda, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın 10 ülke ve 85 farklı bölgelerinde bulunan yetimhaneler, okullar, medreseler, huzurevleri, cezaevleri ve köylerdeki mazlum ihtiyaç sahiplerinin nispeten keyifli bir bayram geçirmesinin sağlandığı da kaydedildi.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneğinin kurban bağışlarını ve diğer bağışları ulaştırdığı bölgeler ve ülkeler arasında; Türkiye, Çad, Uganda, Moritanya, Somali, Mali, Bangladeş, Arakan, Gazze ve Yemen bulunurken, düzenlenen organizasyon kapsamında yaklaşık yarım milyon kişiye ulaşan Kardeşeli, ayrıca yetim sponsorluğu ve su kuyusu bağışları gibi özel konularda da desteklerde bulunmaya devam ediyor.
Derneğin faaliyetleri ve yardım seçenekleri hakkındaki çalışmalara kardeseli.org.tr adresine ulaşılabilir.

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