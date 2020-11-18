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  4. Kardeşi aracın altında kaldı, o halde görmeye dayanamayıp bayıldı!

Kardeşi aracın altında kaldı, o halde görmeye dayanamayıp bayıldı!

18.11.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta ağabeyi sokakta yürüyen bir çocuğa taksi çarptı. Aracın altında kalan çocuğun çaresizce kurtarılmayı beklediği anlarda ağabeyinin yaşadığı panik kameralara saniye saniye yansıdı. Kardeşinin ezilmesine dayanamayan çocuk, kısa süre sonra kendisini kaybederek baygınlık geçirdi. Feci kaza böyle görüntülendi...

Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

AĞABEYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

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Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

İHA

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