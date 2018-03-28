Kardeşi cinsiyet değiştiren Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Artıka adı; Poyraz.

Ablasından büyük destek gören 32 yaşındaki Poyraz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Her zaman yaşamak istediğim hayat için bir yıl önce bugün karar aldım. Bu taze bir başlangıç. Hayatımda yeni bölüm yazılmayı bekliyor.''

HORMON TEDAVİSİ

İçi ile dışının artık aynı olduğunu belirten Poyraz Sakuçoğlu, bir takipçisinin sorusuna şu yanıtı verdi:

''Gerçek cinsiyetimi yaşama zamanı geldi. Hissetiğim gibi, erkek olarak. Daha şimdiden hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum.''

Poyraz Sakuçoğlu hormon tedavisi görüyor.

ELİZ SAKUÇOĞLU: YİNE AYNI KARDEŞİ DİLERDİM

Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.

Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi.

İşte Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımı: ''Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim. Hayatın bana sunduğu her şeye koca bir eyvallah ve çok şükür.''