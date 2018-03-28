MAGAZİN

Kardeşi cinsiyet değiştiren Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu, cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olup 'Poyraz' adını aldı. Eliz Sakuçoğlu ise bu gelişmeye dair bakın ne yorum yaptı

Kardeşi cinsiyet değiştiren Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu. Artıka adı; Poyraz.

Ablasından büyük destek gören 32 yaşındaki Poyraz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Her zaman yaşamak istediğim hayat için bir yıl önce bugün karar aldım. Bu taze bir başlangıç. Hayatımda yeni bölüm yazılmayı bekliyor.''

HORMON TEDAVİSİ

İçi ile dışının artık aynı olduğunu belirten Poyraz Sakuçoğlu, bir takipçisinin sorusuna şu yanıtı verdi:

''Gerçek cinsiyetimi yaşama zamanı geldi. Hissetiğim gibi, erkek olarak. Daha şimdiden hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum.''

Poyraz Sakuçoğlu hormon tedavisi görüyor.

ELİZ SAKUÇOĞLU: YİNE AYNI KARDEŞİ DİLERDİM

Kardeşinin cinsiyet değiştirdiği haberinin ortaya çıkmasının ardından Eliz Sakuçoğlu suskunluğunu bozdu.

8647145

Instagram hikayesinden paylaşım yapan Eliz Sakuçoğlu, kardeşinin yanında olduğu mesajını verdi.

İşte Eliz Sakuçoğlu'nun paylaşımı: ''Dünyaya yeniden gelecek olsaydım; Allah'ımdan yine aynı anneyi, yine aynı babayı ve yine aynı kardeşi dilerdim. Hayatın bana sunduğu her şeye koca bir eyvallah ve çok şükür.''

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu poyraz sakuçoğlu

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? Olay görüntüler

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i aldattı mı? Olay görüntüler

Okan Bayülgen: Televizyonda yokuz

Okan Bayülgen: Televizyonda yokuz

Kendisini yapımcı olarak tanıtıp onlarca tiyatrocuyu dolandırdı!

Kendisini yapımcı olarak tanıtıp onlarca tiyatrocuyu dolandırdı!

Yıldız Tilbe ve Said-i Nursi akraba mı?

Yıldız Tilbe ve Said-i Nursi akraba mı?

Ebru Polat'tan evlilik itirafı

Ebru Polat'tan evlilik itirafı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şenol Güneş o dizide oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şenol Güneş o dizide oynamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.