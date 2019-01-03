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Kardeşi gözleri önünde vurulunca deliye döndü! Pompalı tüfeği kaptığı gibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 04:46 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden evine gelen M.Y'nin kardeşini vurmasının ardından öfkelenen İ.K evinden aldığı pompalı tüfekle M.Y'yi karnından vurdu. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kardeşi gözleri önünde vurulunca deliye döndü! Pompalı tüfeği kaptığı gibi...

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi'nde İ.K. evine gelen M.Y. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K'nin kardeşi S.K. kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

Sokakta devam eden kavga sırasında yanındaki tabanca ile ateş eden M.Y, S.K'yi ayağından yaraladı. Bunun üzerine İ.K'nin evden aldığı pompalı tüfekle ateş açması sonucu M.Y. karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavgada kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği apartmanın arkasındaki arazide buldu.

Ekipler İ.K'yi gözaltına aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Merkezefendi Silahlı kavga

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