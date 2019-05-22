HABER

Kardeşi, kooperatif başkanı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre mal paylaşımı konusunda yaşanan kavgada kooperatif başkanı olan ağabeyini kardeşi tabancayla vurarak öldürdü.Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre mal paylaşımı konusunda yaşanan kavgada kooperatif başkanı olan ağabeyini kardeşi tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.S. mal paylaşımı nedeniyle Karapürçek 111. Nolu Tırcılar ve Kamyoncular Kooperatifi Başkanlığı yapan ağabeyi Mehmet Sert ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeş A.S. ağabeyi Mehmet Sert’i başından vurdu. Vurulan ağabey Sert olay yerinde hayatını kaybederken polis şüpheli A.S.’yi gözaltına aldı.
Mehmet Sert’in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Balkondan girdikleri evden 5 bin lira ve ziynet eşyalarını çaldılarBalkondan girdikleri evden 5 bin lira ve ziynet eşyalarını çaldılar
Balık tutmaya gittiği çayda boğulduBalık tutmaya gittiği çayda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.