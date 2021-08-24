Kardeşi olduğunu doğrulamıştı! Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti

İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, dün bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü. 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu.

Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti. Gökhan Gönül'ün, “Can bizim kardeşimiz, annesi ve babası 3-4 gündür ona ulaşmaya çalışıyor. İnkar etmiyorum ama bunu ben de 3-4 gün önce öğrendim. 3 kardeştik 4 olduk, kalabalık aile iyidir. Can’cığım, annen ve baban sana ulaşmaya çalışıyor, bizler de öyle. Bence artık özel hayatını çok fazla paylaşmana gerek kalmadı diye düşünüyorum. Zaten annen, baban da şu an seni bekliyor, bizler de bekliyoruz” sözleri üzerine Can Gönül, dün gece İstanbul'dan ayrılarak Rize'ye, ağabeyinin yanına gitmek için yola çıktı.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ÇIKARTINCA ŞANS ESERİ ÖĞRENDİ

Daha önce yaptığı açıklamalarda ailesinin olduğunu şans eseri öğrendiğini ifade eden Can Gönül, “Ben 1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Ama çoğu zaman da işsiz kaldım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPPS’ye girdim, sınav iptal olunca da kuraya kaldım. Orada memur oldum. Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu. Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar da yardımcı olarak durumu öğrendiler” demişti.

4 YIL BOYUNCA AİLESİNE ULAŞAMADI

Yaklaşık 4 yıldır ailesine ulaşamadığını belirten Gönül, “3-4 yıl oldu. Ondan sonra biz Bursa’ya ailemle konuşmaya gittik. Amcam çıktı karşıma. Her şeyin doğru olduğunu söyledi ama annem ve babamla görüşemedik. Ama amcam her şeyin doğru olduğunu söyledi. Sonra Volkan Gönül’ün numarasını verdi. Onun da iş yerine gittik, gelmediler. Öyle kaldı. Kimse ile görüşemedik. Daha sonra arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Ben gelmelerini istemiyorum ama annemi, babamı görmek istiyorum. Benim bir ailem var. Bu duygu yaşanmaz. Benim hiç ailem olmadığı için konuşmak istedim. O sevinçle 3 gün boyunca uyuyamadım” diye konuşmuştu.

"YURTTA AİLEMİN GELMESİNİ BEKLEDİM"

Uzun yıllar kaldığı yurtta hep ailesinin gelmesini beklediğini söyleyen Can Gönül, “Artık parasal sebeplerden mi, bakmak mı istemediler bilmiyorum. Ben doğduktan sonra kardeşlerimi alıp gitmişler. Beni de yurda vermişler. Kendimi tanıdığımda zaten yurttaydım. Yurtta bazen insanların anne ve babaları geldiğinde benim annem, babam mı diye bekliyordum. Hep camdan bakıyordum. Ama hiç gelip giden olmadı. Benim maddi bir isteğim yok. Ailem olsun istiyorum. Annem deyince ben ağlıyordum” şeklinde açıklama yapmıştı.

DHA

