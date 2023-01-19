Kardeşi soyunduğu için kızıyordu! Kate Moss mağaza tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken yakalanmış

Son dönemde adından söz ettiren Lottie Moss'un üvey ablası da oldukça ünlü bir isim. Her ne kadar son dönemde Lottie'nin pozlarına kızsa da abla Kate Moss da bir dönem özel hayatıyla adından söz ettiriyordu.

49 yaşındaki süper model Kate Moss'un, hem cinsel hem de aşk hayatını Daily Star mercek altına altına aldı. Maureen Callahan, Kate'in seks hayatını ayrıntılarıyla anlatan Champagne Supernovas adlı bir kitaptan bazı detayları gündem oldu.

Kariyerinin doruklarındayken Kate'in birçok kadın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği dedikoduları kitapta da yer alıyordu.

Kate'in The Libertines solisti Pete Doherty ile çalkantılı bir romantizm yaşanması da kitapta mevcut. Öyle ki Pete Doherty, podyum kraliçesiyle olan müstehcen cinsel hayatıyla övünerek, bir mağaza tuvaletinde cinsel birliktelik yaşarken güvenlik görevlilerine yakalandıklarını da açıklamıştı.



