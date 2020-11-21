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Kardeşi tarafından bıçaklanan abla kurtarılamadı

21.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de dün akşam saatlerinde kardeşi tarafından bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Hasret Yüksekkavas (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerinde bir evde yaşandı.

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde kardeşi tarafından bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Hasret Yüksekkavas (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerinde bir evde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı abla Hasret Yüksekkavas ve kardeşi Emrah Tekin arasından tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Emrah Tekin, ablasını bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaraladı. Daha sonra kendisini dışarı atan Tekin, elindeki bıçak ile bacağını kesmeye başladı ve olay yerinden uzaklaştı. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ambulans ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan abla tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan kendisini de yaralayarak olay yerinden kaçarken Yücezafer Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalanan Emrah Tekin’in tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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