Kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan abla yaşam mücadelesi veriyor

Eskişehir’de çıkan kavgada kardeşi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan abla Hasret Yüksekkavas (32) ağır şekilde yaralandı. Ablasının ardından kendisini de bıçaklayan Emrah Tekin (19) polis ekipleri tarafından olay yerinden 150 metre uzakta kanlar içinde ağır yaralı olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi Nebiler Sokak üzerinde bir evde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı abla Hasret Yüksekkavas ve kardeşi Emrah Tekin arasından tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Emrah Tekin, ablasının bıçakla boğazından, karnından ve kolundan yaraladı. Daha sonra kendisini dışarı atan Tekin, elindeki bıçak ile bacağını kesmeye başladı ve olay yerinden uzaklaştı. Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ambulans ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı ablanın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.