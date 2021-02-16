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  4. Kardeşi tarafından öldürülen Gülistan ölüme böyle yürüdü

Kardeşi tarafından öldürülen Gülistan ölüme böyle yürüdü

16.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından sokak ortasında sırtına ateş edilerek öldürülen Gülistan Şaylemez’in ölüme yürüdüğü anlar ortaya çıktı.

Diyarbakır’da aile meclisi kararı ile kardeşi tarafından sokak ortasında sırtına ateş edilerek öldürülen Gülistan Şaylemez’in ölüme yürüdüğü anlar ortaya çıktı. Şaylemez’in öldürülmesinin ardından kardeşinin caddeden kaçarak uzaklaştığı görülüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez, sokak ortasında silahla sırtından vurularak öldürüldü. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri, kadını vurup kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şaylemez’in kardeşi Abdullah Şaylemez gözaltına alındı. Zanlı, olayda kullandığı silahı güvenlik güçlerine teslim ederken ilk ifadesinde Gülistan Şaylemez’i kendisinin vurduğunu söyledi. Öte yandan Gülistan Şaylemez’in babası ve bir akrabasına uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Ölüme böyle yürüdü
Öte yandan Şaylemez’in ölüme yürüdüğü son anlar ortaya çıktı. Şaylemez dün akşam saat 19.14 sularında yanında kardeşi ile yürüdükten sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 2 dakika sonra ablasını öldüren Abdullah Şaylemez’in geri dönerek kaçtığı görülüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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