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  4. Kardeşi tartıştı diye okulu bastı... 2 öğretmeni tekme tokat darp etti! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kardeşi tartıştı diye okulu bastı... 2 öğretmeni tekme tokat darp etti! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 09:20
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Adana’da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kardeşi tartıştı diye okulu bastı... 2 öğretmeni tekme tokat darp etti! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan bir kadın, aynı okulda görev yapan bir öğretmenle ders programıyla ilgili tartıştı.

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ARAYA GİREN ÖĞRETMEN DE DAYAK YEDİ

Olayın ardından kadın öğretmen, durumu ağabeyine anlattı. Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı öğretmeni ve kavgayı ayırmak için araya giren başka bir öğretmeni tekme tokat dövdü. Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi okuldan uzaklaştı.

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ANBEAN KAMERAYA KAYDOLDU

O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğretmenleri hastaneye götürürken, öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp raporu alan öğretmenlerin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen kavga saldırı
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