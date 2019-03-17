HABER

Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü, işitme engelli abla konuştu: "İçeceğime bir şey atıp beni uyuttu"

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Bursa’da işitme engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren genç yeniden hakim karşısına çıktı.

Bursa’da işitme engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren genç yeniden hakim karşısına çıktı. Son duruşmada tanık olarak ifade veren abla, "Beni evine çağırdı, içecek ikram etti. İçtikten sonra kendimden geçtim, uyandığımda kıyafetlerim yoktu” dedi.
İşitme engelli ablası B.P.’ye (29) tecavüz eden şahsı öldürmekten Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında ’adam öldürmek’ suçundan ömür hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.’nin (27) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. İşaret dili tercümanı bilirkişi huzurunda tanık sıfatıyla ifade veren B.P., “Mehmet ile aynı iş yerinde tanıştım, sevgili olduk. Beni evine davet etti. Gittiğimde içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekmiş, sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu” dedi.
Öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın ailesi ve avukatının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada mütaalasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olayda tasarlama suretiyle öldürme eylemine dair delil bulunmadığını belirterek, sanığa haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Taraf avukatlarına savunma için süre verilen duruşma ertelendi.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi’nde işitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit eden Mehmet Kocadoğan’ı şikayet etmek için polis merkezine gitti. Konuşamayan ablasına ifade verirken yardımcı olmak için refakat eden Yusuf P. (27), ablasının ifadelerinde Kocadoğan’ın ablasına tecavüz ettiğini öğrendi. İfadeden sonra Kocadoğan’ı arayıp konuşmak istediğini söyleyen Yusuf P, buluştuğu Kocadoğan’ı yanındaki tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Yusuf P’nin yargılanması sürüyor.

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiSilivri’de bir tırda 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bombardıman, İdlib'i viraneye çevirdiBombardıman, İdlib'i viraneye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.