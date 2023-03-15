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Kardeşi trafik kazasında engelli olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu dava sonrası paylaştı! "Artık susmayacağım"

15.03.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eski sezon yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu’nun yüzde yüz engelli olan kardeşi Cansu ile yaşadığı duygusal anlar uzun süre konuşulmuştu. Kalaycıoğlu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’ndan yaptığı son paylaşımında "10 senedir Cansu'm için adalet bekliyoruz" dedi ve ateş püskürdü.

Kardeşi trafik kazasında engelli olmuştu! Aleyna Kalaycıoğlu dava sonrası paylaştı! "Artık susmayacağım"

Survivor’da yarıştığı dönemde favori yarışmacılardan biri olan ve daha sonra şarkıcılığa başlayan Aleyna Kalaycıoğlu’nun sosyal medya hesabından kardeşi Cansu ile ilgili yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

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10 sene önce geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde yüz engelli olan Cansu hakkında açıklama yapan Kalaycıoğlu, "10 senedir Cansum için ADALET bekliyoruz. Bugün yine süreci uzatmak için ellerinden geleni yaptılar. Cansu'yu bu hale sokanları sadece Allah'a havale etmeyeceğiz ASLA!!" dedi.

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"ARTIK SUSMAYACAĞIM"

Cansu'm, sen 10 senedir görmeyi, konuşmayı ve eskisi gibi yürümeyi hayal ettin. Seni bu hayata mahkum eden herkesin ÖNCE Allah belasını versin ama artık susmayacağım. Diğer duruşmaya kadar dayan...

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SURVİVOR’DA KAVUŞMA ANI DUYGULANDIRMIŞTI

Survivor’da bir ödül oyununda, Cansu'nun ablası Aleyna'yla kavuştuğu anlarda yaşadığı mutluluk izleyenleri duygulandırmıştı.

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Aleyna kardeşi Cansu Kalaycıoğlu’nun yaşadığı kazayı, "8 yıl önce başımıza talihsiz bir olay geldi ve kardeşim yüzde 100 engelli. Cansu'yu düşündüm. Cansu'yu hatırladıkça kötü oldum. Benim kardeşim yürüyüp konuşabilecekti, abla diyebilecek. Şu an diyemiyor. Ben buna kader demek istemiyorum. Bu kader değil, büyük bir olay. Benim annem hayatını bıraktı, kardeşine bakıyor. Beni okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yanında olsun." cümleleriyle anlatmıştı.

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