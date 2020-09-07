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Kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir şahıs, arazi anlaşmazlığından yüzünden kardeşi ve 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da bir şahıs, arazi anlaşmazlığından yüzünden kardeşi ve 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.
Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığından dolayı Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi Ahmet Ş., yengesi Hatice Ş. ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Kardeşini ve yeğenleri vuran Cem Ş., tüfeği ile karakola giderek teslim oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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