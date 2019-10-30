HABER

Kardeşi ve kuzenini taşla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kasım Y.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Kasım Y. (33), tartıştığı kardeşi ve kuzenini taşla vurarak yaraladı.

Olay, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Samyeli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kasım Y.’nin iddiaya göre, psikolojisi bozuldu. Sokaktan aldığı taşı odasındaki çekmeceye koyan Kasım Y., bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Erol G.. (32) ve kardeşi Bayram Y., (20) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kasım Y. çekmecede sakladığı taşla kavga ettiği kardeşi ve kuzenini darp etti. Başına darbe alan Erol G. ve Bayram Y. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kasım Y., ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bir ay önce boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı babasının evinin önünde kendini iple aydınlatma direğine asan Kasım Y.’yi polis kurtarmıştı.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Türkiye - Suriye sınırında patlamaTürkiye - Suriye sınırında patlama
Devrilen traktörünün altında yaşamını yitirdiDevrilen traktörünün altında yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.