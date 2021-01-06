HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Kardeşi ve yengesini öldüren zanlı tutuklandı

06.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İlçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelene olayda, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ile Hikmet Erhan B.

Ordu’nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelene olayda, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ile Hikmet Erhan B. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Hikmet Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B. ve yengesi Emine B.’yi tabanca ile vurarak ölümüne neden olmuştu. Polis ekiplerine teslim olan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı Hikmet Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nde istifaBoğaziçi Üniversitesi'nde istifa
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

Büyük tepki çekmişti! Mahkemeden flaş karar

Son dakika! Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal görevinden istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa

Davutoğlu: Üniversitenin kapısına kelepçe takılmasını kabul edemem

Davutoğlu: Üniversitenin kapısına kelepçe takılmasını kabul edemem

Sokak kısıtlaması ihlaline para cezasını mahkeme iptal etti

Polisin yazdığı kısıtlama ihlali cezası için mahkemeden flaş karar

Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Esenler'de 68 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.