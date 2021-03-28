Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları | Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Çekimleri 2017 yılında yapılan, yönetmenliğini Mert Baykal'ın, senaristliğini ise Zafer Külünk'ün üstlendiği ve pek çok başarılı oyuncunun rol aldığı Kardeşim Benim 2 filminin künyesi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit - Hakan

Pınar Deniz - Didem

Leyla Feray - Leyla

Ferdi Sancar - Tato

Murat Boz - Ozan

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya’da çekilmiştir. Sevilen filmin bazı sahnelerinin çekimi ise Rize’de tamamlanmıştır.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU

Burak Özçivit ile Murat Boz'un tekrardan bir araya geldiği Kardeşim Benim 2, babalarının bıraktığı vasiyet sayesinde uzun seneler sonra bir araya gelen Hakan ve Ozan kardeşlerin yeni maceralarını konu alıyor. İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Ne tesadüf ki, iki gün sonra Hakan'ın düğünü olacaktır ancak cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem ile evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe oldukça tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesinde olacaktır. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine de karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, tuhaflıklarla dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçmaya çalışan bir Leyla, öldü diyebildikleri Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...



