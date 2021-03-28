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Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları | Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

28.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, senaristliğini ise Zafer Külünk'ün üstlendiği ve Burak Özçivit, Murat Boz, Pınar Deniz gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kardeşim Benim 2 filmi vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi? İşte yanıtları...

Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları | Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Çekimleri 2017 yılında yapılan, yönetmenliğini Mert Baykal'ın, senaristliğini ise Zafer Külünk'ün üstlendiği ve pek çok başarılı oyuncunun rol aldığı Kardeşim Benim 2 filminin künyesi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit - Hakan
Pınar Deniz - Didem
Leyla Feray - Leyla
Ferdi Sancar - Tato
Murat Boz - Ozan

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya’da çekilmiştir. Sevilen filmin bazı sahnelerinin çekimi ise Rize’de tamamlanmıştır.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU

Burak Özçivit ile Murat Boz'un tekrardan bir araya geldiği Kardeşim Benim 2, babalarının bıraktığı vasiyet sayesinde uzun seneler sonra bir araya gelen Hakan ve Ozan kardeşlerin yeni maceralarını konu alıyor. İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Ne tesadüf ki, iki gün sonra Hakan'ın düğünü olacaktır ancak cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem ile evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe oldukça tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesinde olacaktır. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine de karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, tuhaflıklarla dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçmaya çalışan bir Leyla, öldü diyebildikleri Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Murat Boz Pınar Deniz
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