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  4. Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu

Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Samsun’da 1 yaşındaki bebek, lösemi hastası ablasına umut oldu.

Samsun’da 1 yaşındaki bebek, lösemi hastası ablasına umut oldu. 3,5 yaşındaki Elif Ravza Turan, geçen yıl kardeşi Tuğçe’den yapılan ilik nakli ile hayata tutundu. Sağlığına kavuşan Elif Ravza, şimdi kardeşiyle oyunlar oynayıp birlikte eğlenmenin keyfini çıkarıyor.
2018 yılında akut lenfonblastik lösemi, yani halk arasında bilinen ismiyle ‘kan kanseri’ tanısı konulan Elif Ravza Turan, o dönemde 1 yaşında olan kardeşi Tuğçe Melek Turan’dan alınan kemik iliğiyle yeniden hayata bağlandı. Nakil sonrası sağlığına kavuşan ve şu anda 3,5 yaşında olan minik Elif, şimdi ona umut olan kardeşiyle beraber geleceğe umutla bakıyor. İki kardeş birbirleriyle oyunlar oynayıp gülüp eğleniyorlar.
Elif’in zorlu bir mücadeleden zaferle çıktığını belirten doktoru VM Medical Park Samsun Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Davut Albayrak, “Elif ilk defa 2018 yılında cildinde morluklarla hastanemize başvurdu. Kendisine akut lenfonblastik lösemi tanısı konuldu. Sonrasında hastamıza kemoterapi protokolüne başladık. Risk faktörleri yüksekti, bu nedenle tedavinin belli bir bölümünden sonra halojen kemik iliği nakli planladık. Kardeşinin doku grubu uygundu. Kardeşinden kemik iliği nakli yaptık. Nakil başarılı oldu. Şimdi hastamızı izlemeye devam ediyoruz. Donörü olan kardeşi de çok iyi durumda. Şu anda Elif 2 haftada bir kontrole geliyor” şeklinde konuştu.
Anne Zeynep Turan, “Tuğçe 1, Elif 2 yaşındayken naklimiz gerçekleşti. Elif, kardeşi sayesinde şu an tam olarak sağlığına kavuştu. Anne olarak çok zor bir deneyim yaşadım. İki evladım var, ikisini de düşünmek zorundaydım. Küçük kardeşi daha 1 yaşındaydı ama kardeşine umut oldu. Çok şükür şu an her şey yolunda gidiyor. Nakilden sonra kızım iyileşti. Artık birbirlerine daha çok bağlılar. Daha çok birbirleri için yaşıyorlar. Bir şey olsa birbirlerini hemen soruyorlar. İkisinin de sağlığı çok iyi” dedi.
Lösemi konusunda vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan baba Abdullah Turan ise “Vücutlarından hiçbir şey vermeden bir can bağışlayabiliyorlar. Lösemi aileleri yıkan bir hastalık olduğu için insanların bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Bu konuda herkesi kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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