Kardeşine 23 yıl sonra polis merkezinde kavuştu

Antalya'da hakkında "kayıp" başvurusu yapılan ve polislerin kimlik kontrolü sırasında bulunan Serdar Kütük, 23 yıl sonra ailesine kavuştu.
Kastamonu'da yaşayan Ali ve Sultan Kütük'ün oğulları Serdar Kütük, 1995'te 17 yaşındayken ailesiyle yaşadığı tartışma sonucu evinden ayrıldı.
Çocuklarından uzun süre haber alamayan Kütük çifti, durumu polise bildirerek "kayıp" başvurusu yaptı.
Antalya'ya yerleşen Serdar Kütük, burada hamallık yaparak hayatını sürdürmeye başladı.
Önceki gün Kepez ilçesinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan kişinin Serdar Kütük olduğunu tespit etti.
Kütük hakkında 23 yıl önce "kayıp" başvurusu yapıldığını belirleyen ekipler, ağabeyi Recep Kütük'e ulaştı. İstanbul'dan kente gelen Kütük ile kardeşi polis merkezinde buluştu. Ağabey ve kardeş, birbirlerine sarılıp hasret giderdi.
Serdar Kütük, anne ve babasının yaşadığı İstanbul'a götürüldü.
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