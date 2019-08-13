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Kardeşine böbreğiyle can oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 2,5 ay önce halsizlik ve baş dönmesi şikayeti sonucu kendisine böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Hakime Acıyan (39), ağabeyinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

Kardeşine böbreğiyle can oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2,5 ay önce halsizlik ve baş dönmesi şikayeti sonucu kendisine böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Hakime Acıyan (39), ağabeyinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Kardeşine böbrek bağışı yapan Mehmet Keleş (54) ise "Yeter ki kardeşim sağlığına kavuşsun. Hep birlikte mutlu yaşayalım" dedi. Dört çocuk annesi Hakime Acıyan, 2.5 ay önce halsizlik ve baş dönmesi şikayetiyle gittiği Manavgat Devlet Hastanesi'nde böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi. Doktorlarının böbrek nakli olması gerektiğini söylemesi üzerine ağabeyi Mehmet Keleş verici olabileceğini söyledi. Yapılan test sonuçlarının uygun olduğu görülünce ağabey Keleş'ten alınan böbrek, 10 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla Hakime Acıyan'a nakledildi.
‘O DA AYNI DURUMDA OLSA BEN DE BÖBREĞİMİ, CANIMI BİLE VERİRİM’
Böbreğini verip kendisini hayata bağlayan ağabeyine teşekkür ettiğini söyleyen Hakime Acıyan, "O da aynı durumda olsa ben de böbreğimi, canımı bile veririm. Tüm insanlara seslenmek istiyorum. Türkiye'de 60 binden fazla böbrek hastası olduğunu duydum. Bu hastaların tümünün nakil olması gerekiyor. Ancak Türkiye'de yılda bin hastaya böbrek nakli yapılıyor. Hastalar büyük acı çekiyor. Ağabeyim diyalize girmeme izin vermeyip bağış yaptı. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.
TÜM KARDEŞLER BAĞIŞÇI OLDU
Konya'nın Ahırlı ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Keleş ise diğer kardeşlerinin de bağışçı olmak istediğini ancak kendi böbreğinin nakil için uygun görüldüğünü belirtti. Keleş, "Böbreğimin yokluğunu hissetmiyorum. Normal yaşamıma döndüm. Yeter ki kardeşim sağlığına kavuşsun. Hep birlikte mutlu yaşayalım" dedi.
BÖBREK NAKLİ EN İYİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal, böbrek yetmezliği hastalığının en iyi tedavisinin organ nakli olduğunu belirterek, "Hastamızın her iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edildi. Bu tür hastaların diyaliz ya da böbrek nakli seçenekleri olduğunu bilmeleri gerekir. Kardeşi bağışçı oldu ve hasta sağlığına kavuştu. Bu vesileyle halkımızı organ bağışına çağırıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kardeşine böbreğiyle can oldu

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