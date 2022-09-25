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  4. Kardeşine çorba getiren abla kahroldu! Yatağında cansız bedenini buldu...

Kardeşine çorba getiren abla kahroldu! Yatağında cansız bedenini buldu...

25.09.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te karşı apartmanında oturan 64 yaşındaki kardeşi Erkut Uysal'a çorba götüren abla, gördüğü manzara ile kahroldu. Kardeşini yatağında hareketsiz şekilde bulan abla hemen ekiplere haber verdi. Erkut Uysal'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kardeşine çorba getiren abla kahroldu! Yatağında cansız bedenini buldu...

Olay, 18:00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Erkut Uysal (64) karşı apartmanda oturan ve kendisine çorba getiren ablası tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Ablasının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi.

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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GRİP OLMUŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenenin ardından, Uysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böbrek rahatsızlığı olduğu ve geçtiğimiz günlerde grip olduğu öğrenilen Uysal'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip İzmit Bac Çınarlı Camii'nden kaldırılacak olan Uysal'ın Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorba abla kardeş
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