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Kardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine 'Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

Kardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine
'Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz.

YENİDEN
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Hüseyin BOZOK- Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da Nihat Doğru, kardeşine istediği kuzeni Bilem Doğru (23), başka biriyle nişanlanınca, amcasının evini pompalı tüfekle bastı. Doğru, Bilem Doğru ile ağabeyi İbrahim Doğru (33) ve nişanlısı Mahmut Afsal'ı (28) öldürdü; amcası, amcasının eşi ve damadın annesini ise ağır yaraladı.
Olay, dün akşam merkez Antakya ilçesinin kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Doğru, 3 ay önce amcasının kızı Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra Bilen Doğru, Mahmut Afsal ile nişanlandı.
Düğün hazırlığı yapılırken, Mahmut Afsal, annesiyle birlikte dün nişanlısını ve ailesini ziyarete geldi. Aileler içeride otururken, bir süre sonra Nihat Doğru, pompalı tüfekle evi bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden, ardından da giriş kısmından içeriye peş peşe ateş açtı. Saldırıda Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Nihat Doğru'yu yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- YenidenKardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- YenidenKardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- YenidenKardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden

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