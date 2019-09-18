HABER

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Hatay’da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Hatay’da, kardeşine verilmeyen kızın bir başkasıyla nişanlandırılmasına öfkelenen kişi pompalı tüfekle dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
Olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre N.D., kuzeni Bilem Doğru’yu (23) erkek kardeşine istedi. Ailenin kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandı. Daha sonra kuzeninin ailesinin Bilem Doğru’yu bir başkasına nişanladıklarını öğrenen ağabey N.D., düğüne bir hafta kala ailenin evini damadın ailesi ile beraber otururlarken bastı. Önce evin arka penceresinden pompalı tüfekle eve arka arkaya ateş eden N.D., daha sonra da evin giriş kısmından duvara arka arkaya ateş etti. Olayda, Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru (33), nişanlısı Mahmut Şaban Afsal (28) hayatını kaybetti. Bilem Doğru’nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ağır yaralı olarak Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dehşet saçan N.D.’nin olay sonrası kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.