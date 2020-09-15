HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kardeşini arayıp iyi hissetmediğini söyledi, evinde ölü bulundu

Kardeşini arayıp iyi hissetmediğini söyledi, evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik evinde ölü bulundu.Cevik’in kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini söylediği, eve gelen kardeşinin çilingire açtırdığı evde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy’de 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik (48), dün saat 12.00 sıralarında kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini belirtip hastaneye götürmesini istedi.

Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik evinde ölü bulundu.
Cevik’in kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini söylediği, eve gelen kardeşinin çilingire açtırdığı evde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ilıca-Kumköy’de 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan Yusuf Çevik (48), dün saat 12.00 sıralarında kardeşini arayarak kendisini iyi hissetmediğini belirtip hastaneye götürmesini istedi. Kısa bir süre sonra Yusuf Çevik’in Ilıca Mahallesi’ndeki evine gelen kardeşi, uzun süre zile basmasına ve kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca telefonla aradı. Telefonun evde çaldığını duyunca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapıyı açtıran kardeşi, Yusuf Çevik’i salonda yerde buldu.
Kardeşinin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekibi Yusuf Çevik’in öldüğü belirledi. Yusuf Çevik’in cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz ettiİğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Diğer Haberler
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Valilikler açıkladı! İşte 65 yaş üstü son durum!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı
Eski eşini sokak ortasında vurmuştu! 'Pes' dedirten sözler
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
Zonguldak'ta maden işçilerinde koronavirüs tespit edildi, üretim durdu
Özel maden ocağında koronavirüs şoku! İşçiler karantinada
Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü! Görkem'den kahreden haber
Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü! Görkem'den kahreden haber
İğrenç iddia! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.