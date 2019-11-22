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Kardeşini başbakan olarak atadı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

Sri Lanka'daki seçimde ipi göğüsleyerek cumhurbaşkanı olan Rajapaksa, ilan ettiği kabinede kardeşini ilk sıraya koydu.

Kardeşini başbakan olarak atadı

Sri Lanka’da geçen hafta sonu düzenlenen seçimi kazanarak göreve gelen Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, geçici kabinesini belirledi.

Rajapaksa, 15 üyeli geçici hükümetine başbakan olarak kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'yı atadı.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, anayasanın izin verdiği en kısa sürede genel seçime gideceğini bildirdi.

Meclisin normal dönemi ağustosta sona eriyor ancak Sri Lanka anayasası cumhurbaşkanının mart ayında parlamentoyu feshederek seçim düzenlemesine olanak veriyor.

Emekli bir asker olan Rajapaksa, ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nın cumhurbaşkanlığı yaptığı 2005-2015 yıllarında savunma bakanlığı yapmıştı.

Askerliği ve bakanlığı döneminde Tamil ayrılıkçılarla hükümet güçlerini karşı karşıya getiren iç savaşta kritik roller üstlenen Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın özellikle 2009'da iç savaşı sonlandıran kanlı çatışmaların yaşandığı süreçte insan hakları ihlalleri, yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerdeki rolü sorgulanmıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka kardeş Başbakan

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