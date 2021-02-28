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Kardeşini bıçakla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

28.02.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Kardeşini bıçakla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tartıştığı ağabeyini bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi.

Samsun’da tartıştığı ağabeyini bıçakla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evinde ailevi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan S.S. (34) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs ameliyata alındı. S.S.’nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ağabeyini bıçakladığı iddia edilen H.S. (31) ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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