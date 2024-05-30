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Kardeşini bıçaklayarak katletti, sebebi 'yok artık' dedirtti: Ekmek almaya kim gitsin?

30.05.2024 13:50
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Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın aynı evde kaldığı ağabeyinden markete gidip ekmek almasını istemesi nedeniyle kardeşler arasında kavga çıktığı belirtildi. İşte detaylar...

Kardeşini bıçaklayarak katletti, sebebi 'yok artık' dedirtti: Ekmek almaya kim gitsin?

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde birlikte kaldıkları evde 24 Şubat'ta ağabeyi Sinan Ş'yi (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Selahattin Ş. (26) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın aynı evde kaldığı ağabeyinden markete gidip ekmek almasını istemesi nedeniyle kardeşler arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Selahattin Ş'nin ağabeyine "Yemek hazır, git ekmek al" dediği, bunu reddeden Sinan Ş'nin "Ben almam, git sen al" diye karşılık verdiği belirtilen iddianamede, bu tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Selahattin Ş'nin ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

'BIÇAĞI BANA DOĞRU SALLADI'

Sanık, iddianamedeki savunmasında, bıçağı ilk olarak ağabeyinin tuttuğunu öne sürerek, "Ağabeyim kavga sırasında bıçağı bana doğru salladı. Bıçağı yere attıktan sonra elime aldım ve korkutmak amacıyla salladım." ifadelerini kullandı.

ANNELERİ UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI SÖYLEDİ

Anne H.Ş. ise çocuklarının uyuşturucu kullandığını iddia ederek, "Oğullarımın bana kötü davranması nedeniyle akrabamın evinde kalıyordum. Sanıktan şikayetçi değilim." şeklinde beyanda bulundu.

Selahattin Ş'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Adana ekmek
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