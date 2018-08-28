Kardeşini bir an olsun bırakmadı

Kahire'de bir klinikte çekilen görüntülerde, bir köpek tedavi gördüğü sırada kardeşinin onun için endişelendiği görülüyor. Parvo virüsü tedavisi gören köpek ve onu bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşinin klinikteki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.



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