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Kardeşini bir an olsun bırakmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

Klinikte kaydedilen görüntülerde, bir köpek, tedavi gören kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kahire'de bir klinikte çekilen görüntülerde, bir köpek tedavi gördüğü sırada kardeşinin onun için endişelendiği görülüyor. Parvo virüsü tedavisi gören köpek ve onu bir an olsun yalnız bırakmayan kardeşinin klinikteki görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

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köpek Kahire

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