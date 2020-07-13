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Kardeşini döven genci tek yumrukla bayılttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta 19 yaşındaki Y.G. kardeşini dövdüğünü iddia ettiği D.T'yi arkadaşlarını toplayıp bir köşede sıkıştırdı. Laf dalaşının ardından attığı tek yumruk ile bayılttı. 16 yaşındaki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçen Cuma Esenyurt İnönü Mahallesi 462 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Y.G'nin kardeşi aralarında D.T'nin de bulunduğu kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen Y.G. kardeşini darp eden kişileri buldu. Aralarında yaşanan tartışma sonucunda Y.G tek yumruk ile D.T'yi bayılttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genci hastaneye kaldırdı. D.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga anları güvenlik kamerelarına yansıdı.

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O YUMRUK GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde Y.G'nin olay yerine gelişi D.T'ye yumruk atışı ve D.T'nin yere düşüşü görünüyor. Y.G. polis ekiplerince yakalanarak Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Y.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA

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