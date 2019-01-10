Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye Bakanlık sahip çıktı

"Ev işlerini kız kardeşimin ayağındaki rahatsızlığından dolayı ben yapıyorum. Devlet yetkililerinden yardım bekliyorum. Kız kardeşimin çocukları yok. Hayatında bir tek ben varım. Durumum iyi değil. Geçimimi zor sağlıyorum. Devlet yetkilileri evime gelerek evime baktı. İnşallah en kısa zamanda bizlere yardım yapılır. Allah herkesten razı olsun."

El arabasıyla hurdacılık yaptığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

Hacı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da Varlık Mahallesi'nde tek katlı toprak evde kız kardeşi ile birlikte yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatı üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik aileyi evinde ziyaret etti.

Adıyaman'da, 74 yaşındaki Hacı Yıldırım ve sağlık sorunları nedeniyle el arabasında taşıdığı kız kardeşi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Maaşını aldığını fakat hırsızların peşini bırakmadığını aktaran Yıldırım, eşyalarının hırsızlar tarafından çalındığını söyledi.

Hacı Yıldırım'ın kız kardeşi İmmi Tüten ise yaklaşık bir yıldır ayağındaki rahatsızlığından dolayı yürümekte zorlandığını anlattı.

İki kez evlendiğini dile getiren Tüten, "Çocuğum hiç olmadı. Şu an ağabeyimle yaşıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ev işlerini de yapamıyorum. Sobayı bile yakamıyorum. Ağabeyim beni el arabasına bindirip hurda topluyoruz. Evimizi geçindiriyoruz." dedi.

Tüten, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini kaydetti.

- Çalışma başlatıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik de Bakanlığın talimatı üzerine Hacı Yıldırım'ın kız kardeşi İmmi Tüten'i sağlık kontrollerinin ardından bakımevine yerleştireceklerini, Hacı Yıldırım'a ise maddi ve manevi destekte bulunacaklarını belirtti.

Çelik, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için girişimde bulunduklarını ifade etti.

